Pogoda."W środę jedna z najgroźniejszych burz tego lata"

Pogoda na środę to burze, wyładowania, ulewny deszcz powodujący podtopienia i niszczycielski wiatr. Synoptycy nie mają wątpliwości, że czeka nas jedna z najniebezpieczniejszych nocy tego sezonu. Pytanie, w których regionach kraju będzie najgorzej.

Pogoda wciąż nas nie rozpieszcza. - Niebawem miną dokładnie dwa lata od tragedii w Suszku, gdzie zginęły dwie harcerki, a straty materiale liczono w milionach złotych. Weszliśmy w sierpień, a to miesiąc dość aktywny pod względem burz. Tak będzie i tym razem. Jeśli prognozy się potwierdzą, to nocą ze środy na czwartek będziemy mieli do czynienia z bardzo niebezpiecznym incydentem burzowym - alarmuje w rozmowie z Wirtualną Polską bloger pogodowy Jarosław Turała.

Pogoda. Temperatura na kolejne dni

Kolejne dni znów będą dość ciepłe. W czwartek temperatura wahać będzie się od 25 st. C na północy do 28 st. C w centrum i na południu, a w piątek na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku temperatura w cieniu znów dobije nawet do 30. kreski. Kilkustopniowe ochłodzenie nadejdzie dopiero w niedzielę, kiedy na termometrach odnotujemy od 19 st. C na północy do 25 st. C w centrum i na południu.