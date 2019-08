Polacy o sytuacji w kraju. Wyniki najlepsze od 1996 roku

Z badań wynika, że obecnie największymi optymistami w Polsce są wyborcy PiS i Kukiz'15. Gorsze nastroje panują wśród zwolenników Wiosny, PO oraz PSL.

Wskaźnik optymizmu mierzono w skali od 0 (maksymalny optymizm) do 2 (maksymalny pesymizm). "Wyniósł on dla elektoratu PiS 0,50, a dla elektoratu Kukiz'15 - 0,75. W przypadku wyborców KORWiN jest to 0,90; Wiosny - 0,97; PO - 1,03; a PSL - 1,04" - cytuje wyniki polskieradio.pl.