Pogoda. Burze, wyładowania i grad. Wydano ostrzeżenia dla 8 województw

Niebezpieczna pogoda jest prognozowana zarówno wieczorem, jak i w nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Pogoda pod znakiem "Xavera"

W związku z tym musimy być przygotowani na porywy wiatru do 90 km/h. Uważajmy, bo przy ulewnym deszczu może dojść do lokalnych zalań lub podtopień, a porywisty wiatr może łamać drzewa oraz zrywać trakcje energetyczne i połacie dachów - ostrzegają nasi eksperci. Na nagraniu poniżej przykład wtorkowej ulewy nad morzem.

Pogoda na kolejne dni. Ciepło do końca tygodnia

W środę znów burzowo - tym razem w pasie południowym i wschodnim: od Dolnego Śląska po Podkarpacie i od Podkarpacia po Podlasie. Kolejne dni będą jednak coraz cieplejsze. W czwartek temperatura wahać będzie się od 25 st. C na północy do 28 st. C w centrum i na południu, a w piątek na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku temperatura w cieniu dobije nawet do 30 kreski.