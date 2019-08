Pogoda. Gwałtowne burze i ulewy. Ostrzeżenia przed zniszczeniami

Pogoda może być niebezpieczna - ostrzegają synoptycy. Gwałtowne burze z gradem i ulewy to wynik przechodzenia frontów atmosferycznych. Groźnie będzie także w nocy.

W nocy strefa burz dotrze nad środkową część Polski (Twitter.com/ventusky/screen)

Pogodę w naszej części Europy kształtuje rozległy ośrodek niżowy o nazwie "Xaver", którego centrum rozciąga się od Wysp Brytyjskich po Skandynawię. Nad obszarem Polski zaznaczą się dwa fronty atmosferyczne: ciepły i chłodny. Z południowego zachodu napływać będzie ciepła masa powietrza.

To oznacza, że po południu w pasie północnym (od Zachodniopomorskiego i Pomorskiego przez Warmię i Mazury po Podlasie), ale także w górach (od Sudetów przez Beskidy i Tatry po Bieszczady) oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu pojawią się gwałtowne burze z krótkotrwałym, ale ulewnym deszczem (do 20 - 30 l/m2) - informują w ostrzeżeniu dla Wirtualnej Polski synoptycy Biura Prognoz Cumulus.

Musimy być przygotowani na porywy wiatru do 90 km/h i lokalne gradobicia.

Uważajmy, bo przy ulewnym deszczem może dojść do lokalnych zalań lub podtopień, a porywisty wiatr może łamać drzewa oraz zrywać trakcje energetyczne i połacie dachów - ostrzegają nasi eksperci.

Grad może spaść w centrum i na wschodzie.

Pogoda: burze utrzymają się w nocy

Jeśli chodzi o temperaturę, to możemy liczyć na komfort termiczny. W najcieplejszym momencie dnia w cieniu będzie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, do 28 st. na Śląsku. Tylko nad samym morzem chłodniej: 21-22 st C.

W nocy na zachodzie i w centrum lokalnie burze utrzymają się przez większą część nocy. W środę znów burzowo - tym razem w pasie południowym i wschodnim: od Dolnego Śląska po Podkarpacie i od Podkarpacia po Podlasie.

Coraz cieplej

Kolejne dni będą coraz cieplejsze. W czwartek temperatura wahać będzie się od 25 st. C na północy do 28 st. C w centrum i na południu, a w piątek na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku temperatura w cieniu dobije nawet do 30 kreski.

Kilkustopniowe ochłodzenie nadejdzie dopiero w niedzielę, kiedy na termometrach odnotujemy do 19 st. C na północy do 25 st. C w centrum i na południu.