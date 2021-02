Pogoda znowu może zaskoczyć. IMGW: duża zmiana zaraz po weekendzie

Pogoda w końcówce lutego zaskoczyła wysokimi temperaturami. Na termometrach pojawiały się coraz wyższe wskazania, a według IMGW w czwartek 25 lutego został pobity rekord najwyższej lutowej temperatury w Polsce. Tego dnia termometry w Makowie Podhalańskim zanotowały 22,1 stopnia na plusie. Poprzednio ustanowiony rekord pochodzi z 25 lutego 1990 r., z tej samej stacji meteorologicznej. Jaka prognoza zapowiada się na weekend? - W weekend pogoda na pewno nie będzie tak piękna, jak w ciągu ostatnich dni. Były to oczywiście anomalie, w niektórych miejscach biliśmy rekordy temperatury. W piątek rekord to 21,2 stopnia na południu kraju - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Grzegorz Walijewski z IMGW. - W ten weekend zdecydowanie chłodniej, od około 5 do 9 stopni na termometrach. W niedzielę będzie przyjemniej, bo od północnego zachodu napłynie więcej słońca, na niebie będzie mniej chmur. Na południu i wschodzie może popadać - zapowiedział. Rozmówca Agnieszki Kopacz w programie WP "Newsroom" podał również prognozę pogody IMGW na dni, które nadejdą tuż po najbliższym weekendzie. Według przewidywań musimy się przygotować na kolejną zmianę pogody.

