Pogoda. Zmiana w prognozach. -3 st. C i nowy front

Pogoda w najbliższych dniach pokaże nam, jak zmienna może być jesień. W piątkowy poranek niemal wszędzie musimy spodziewać się przymrozków: przy gruncie do -3 st. C. Przed weekendem czeka nas następna zmiana, bo nad Polskę dotrze aktywny front z ulewami.

W środę pogodę w Polsce kształtują: układ wyżowy znad Rosji oraz niż znad Atlantyku. Z zachodu na wschód przechodzi front atmosferyczny. To on przyniósł na Pomorze i Żuławy chmury i deszcz.

Z prognoz Instytutu Meteorologii wynika, że w na północnym zachodzie lokalnie może spaść do 5 litrów na metr kw. Tam też będzie najchłodniej, bo do 12 st. C. Najwyższe wskazania na termometrach zobaczą z kolei mieszkańcy Podkarpacia: 19 st. C.

W czwartek wszędzie musimy liczyć się z deszczem. W ciągu dnia temperatura będzie średnio o kilka stopni niższa niż w środę (na północnym zachodzie 9-11 st. C, a na południowym wschodzie kraju do 15-17 st. C). Część z nas wyraźną zmianę odczuje już o poranku.

Po tym, jak nad Polską przejdzie front z opadami, w większości regionów rozpogodzi się, co oznacza lokalne przymrozki.

W czwartkowy poranek chmury utrzymają jeszcze temperaturę w centralnej i środkowej Polsce, ale w województwach północnych i zachodnich temperatura spadnie przy gruncie poniżej zera

Pogoda. Mroźny poranek w całej Polsce

Zmianę o poranku w całej Polsce odczujemy w piątek, kiedy rozpogodzenia obejmą wszystkie regiony - wyjaśnia twojapogoda.pl. Serwis dodaje, że w piątek w wielu miejscach tuż po wschodzie słońca termometry mogą pokazać zero lub lekki przymrozek.

Przy gruncie prawie we wszystkich województwach temperatura spadnie do -3 st C.

Pogoda. Weekend z nowym frontem

Przed weekendem nad zachodnią Polskę wkroczy następny - bardziej aktywny - front atmosferyczny. Przyniesie chmury i opady deszczu w pasie zachodnim i do końca dnia dotrze do linii Słupsk-Warszawa-Tarnów.