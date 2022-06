Pogoda. W tygodniu temperaturowy rollercoaster od 35 do 20 stopni

Pogoda. We wtorek zacznie wciskać się front niżu brytyjskiego.

Niestety, już we wtorek wyż rosyjski zacznie słabnąć, co wykorzysta niż brytyjski i nad zachodnią Polskę wciskał będzie swój pofalowany front chłodny. Zatem na zachodzie popada, zagrzmi i ochłodzi się nawet do 20/23 stopni. Natomiast wschód pozostając nadal pod nadzorem wyżu rosyjskiego przy pogodnym niebie przyjmie kolejna porcję afrykańskiego żaru i tym razem na wschodzie temperatura podskoczy do 30/33 stopni. Zatem we wtorek pojawi się spory kontrast termiczny – od 20 na zachodzie do 33 na wschodzie.