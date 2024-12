Pogoda w Boże Narodzenie. W jednym z regionów białe święta

Tuż przed świętami w pogodzie nie widać śladów zimy. W czwartek temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na wschodzie do nawet 13 stopni na Dolnym Śląsku i Małopolsce .

Wiatr umiarkowany z kierunków południowo-zachodnich, w porywach do 65 km/h nad morzem, w rejonach podgórskich Karpat do 75 km/h.

Ujemna temperatura będzie w południowych i wschodnich regionach kraju. Dlatego śnieżnych świąt można się spodziewać głównie w górach. Tam już leży śnieg, a może go sporo dosypać, bo aż 20-40 centymetrów .

Na nizinach prawdopodobieństwo białych świąt jest mniejsze, ale nie zerowe. Dotyczy to głównie województw południowych i wschodnich. Tam tuż przed Wigilią sypnie śniegiem, i chociaż spadnie go najwyżej od 1 do 3 centymetrów.