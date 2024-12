Jaka pogoda w święta? Synoptyk rozwiewa wątpliwości

Od niedzieli w Polsce utrzymuje się niebezpieczna pogoda z silnymi porywami wiatru . Wichury doprowadziły do wielu zniszczeń i sytuacji, w których musieli interweniować strażacy. O 9 rano prędkość wiatru na Śnieżce przekraczała 170 km/h.

Jak tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską synoptyk IMGW Agnieszka Prasek, to nie koniec dynamicznej pogody. - Za sprawą napływu ciepłego powietrza polarno-morskiego czekają nas kolejne dni z radykalną aurą . Oprócz porywistego wiatru czeka nas wyraźne ocieplenie - zapowiada.

W czwartek na Dolnym Śląsku temperatury sięgnąć mogą nawet 15 stopni powyżej zera . W innych zachodnich województwach zobaczymy około 13 stopni, a w centrum i na wschodzie około 10 kresek powyżej zera. Do końca tygodnia temperatury w całym kraju będą dodatnie zarówno nocami, jak i w ciągu dnia. - W nocy możemy zobaczyć na termometrach nawet 8 stopni na plusie. To ogromna anomalia jak na grudzień . Wyjątkowo ciepły miesiąc - dodaje synoptyk.

- W weekend nadal będzie mocno wiać, ale do 40-50 km/h. Temperatury wskażą od 1-3 stopni w całej Polsce, z wyjątkiem wybrzeża, gdzie będzie 5 stopni na plusie. Wszędzie spodziewamy się opadów deszczu, lokalnie śniegu. Taka aura utrzyma się do poniedziałku - opisuje synoptyk IMGW.

- Kolejna zmiana w pogodzie zacznie się w Wigilię. Wtedy od zachodu do naszego kraju wejdzie ciepły front, który przyniesie deszcz i kolejne ocieplenie z temperaturami nawet do 8 stopni na plusie. Początkowo Polska będzie podzielona, bo jeszcze we wtorek na wschodzie będzie chłodno. Potem jednak ocieplenie obejmie już cały kraj - podsumowuje.