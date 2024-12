Wichura nad Polską. Alerty RCB i IMGW

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże. Miejscami pojawią się opady deszczu lub mżawki, w Karpatach także śniegu i deszczu ze śniegiem. Na północnym zachodzie oraz na południu suma opadów wyniesie do 10-15 mm. Temperatura maksymalna będzie oscylować od 7 st. C na południowym wschodzie do 11 st.C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 4 st.C do 7 st.C.

Będzie wiał dość silny wiatr, w porywach do 85 km/h, na północy do 90 km/h, a nad morzem wiatr silny i bardzo silny, do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 160 km/h, w Tatrach do 100 km/h, powodujące lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.