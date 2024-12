Chaos w pogodzie. Synoptycy przyznają: "nie można stwierdzić"

Chociaż synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreślają, że długoterminowe prognozy pogody mogą się nie sprawdzić, to na opublikowanych w niedzielę modelach zobaczyliśmy niecodzienne zjawisko.

Zazwyczaj przy prognozach długoterminowych, oprócz numerycznych wartości temperatur używane kolory to od fioletowego - dla siarczystych mrozów, przez zielony stosowany przy umiarkowanych temperaturach, po czerwony - używany w przypadku upałów.

Tym razem mapy pogodowe od 22 do 24 grudnia zostały oznaczone kolorem szarym. IMGW we wpisie na platformie X opisuje, że w najbliższych dniach przewidywane jest ocieplenie. Chłodniejsze powietrze dotrze do nas dopiero 21 grudnia.