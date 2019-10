Pogoda podzieliła Polskę. U jednych 24 stopnie C, u innych mokry śnieg

IMGW wydało ostrzeżenia, ale dotyczą one tylko części kraju. Niemal nad całą Polską będzie pochmurno i burzowo, ale w jednych regionach bardzo ciepło, a w innych spodziewane są nawet opady krupy śnieżnej.

Poza tym środa nad Polską ma być pochmurna, a opady deszczu miejscami dość intensywne. Wiatr na ogół umiarkowany, zachodni, w porywach powieje do 45 kilometrów na godzinę. Na niebie utrzymywać się będą dwa odmienne typy pogody, a linia oddzielająca je od siebie będzie biegła mniej więcej od Białegostoku po Kędzierzyn-Koźle.

Nad krajem do nocy włącznie mają się pojawić dwie fale frontowe. Pierwsza - znad Moraw i Słowacji - przyniesie umiarkowane opady deszczu nasuwające się nad Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę. W Tatrach spodziewany jest nawet mokry śnieg.

Z kolei znad Danii ma do nas dotrzeć drugi, chłodny front przynoszący polarną masę powietrza. To on ma być odpowiedzialny za pojawienie się kolejnych przelotnych burz i znaczny wzrost prędkości wiatru. "Spodziewane są opady przelotne, głównie deszczu, ale w pasie wybrzeża także krupy śnieżnej" - czytamy.