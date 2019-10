PiS: Jerzy Stuhr czuje się panem, który po chłopskich karkach wsiada na koń

Po słowach aktora Jerzego Stuhra o wyborcach PiS pojawiła się fala komentarzy. - Teraz tak naprawdę pokazał pogardę dla tych ludzi, dzięki którym funkcjonuje i którzy chodzą do kin na jego filmy - ocenia Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS.

Zastępca rzecznika PiS odnosi się także do zaskakującego porównania, o którym wspomniano podczas wywiadu Jerzego Stuhra. - Padło porównanie o pańszczyźnianych chłopach. To rozumiem, że Jerzy Stuhr czuje się tym panem, który po chłopskich karkach wsiada na koń. I stawia go to w sytuacji, w której czuje się on spełniony. No trudno to inaczej interpretować - mówi Fogiel.