Jerzy Stuhr mówił o "potomkach chłopów folwarcznych". Agnieszka Holland komentuje

Jerzy Stuhr swoimi słowami o wyborcach PiS wywołał spore poruszenie. Część internautów poczuła się urażona i dała temu wyraz w mediach społecznościowych. Agnieszka Holland w rozmowie z WP tłumaczy aktora: - Użył nieszczęśliwego sformułowania, ale ma szacunek do innych. Ręczę za niego.

Jerzy Stuhr w rozmowie z Tomaszem Lisem w Onecie mówił o "pogardzie władzy wobec społeczeństwa". Pytany o to, dlaczego mimo tej pogardy, tak wielu Polaków głosuje na PiS, odpowiedział: "Mam teorię taką, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie . Wśród chłopów też jedni są żądni odwetu, a drudzy nie". Tym samym wywołał spore kontrowersje.

W rozmowie z WP Agnieszka Holland przyznała, że porównanie elektoratu PiS do chłopów folwarcznych "nie jest specjalnie szczęśliwe". - Myślę, że chodziło o to, kim jesteśmy jako Polacy, jakie są nasze korzenie i jak one się odbijają na kapitale - stwierdziła reżyserka.