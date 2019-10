Jerzy Stuhr: Wyborcy PiS to potomkowie chłopów folwarcznych

- Polacy dają się kupić Prawu i Sprawiedliwości - powiedział aktor Jerzy Stuhr. Dodał, że wyborcy partii rządzącej "chcą odwetu" ponieważ niektórym obywatelom udało się w życiu "bardziej, niż im".

Dziennikarz Tomasz Lis stwierdził, że PiS stosuje pogardę i zapytał, skąd zdaniem Stuhra się ona bierze. – Mam teorię taką, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie. Wśród chłopów też jedni są żądni odwetu, a drudzy nie – odpowiedział Stuhr.

Jerzy Stuhr: ludzie przez lata niedowartościowani

Według Stuhra "to jest kwestia odruchów, wychowania, kompleksu może najbardziej". – Znam ludzi bardzo inteligentnych, wykształconych, którzy mają kompleks odwetu – tłumaczył w Onecie.

Dopytywany, "za co ci ludzie chcą się mścić", aktor odparł: – Za to, że innym się szybciej udało, że są bardziej lubiani. Różne rzeczy na to wpływają.