Marek Falenta chce być przebadany wariografem

Marek Falenta odsiaduje wyrok w więzieniu. Jak podają media, biznesmen wciąż chce przekonać sąd i prokuraturę do swojej wersji wydarzeń. W tym celu złożył prośbę o badanie wariografem.

Nigdy nie przyznał się do winy. Teraz "Rzeczpospolita" informuje, że 12 września do dyrektora aresztu śledczego jego obrońca złożył wniosek "o bezzwłoczne zbadanie Falenty przez biegłego poligrafera na wariografie". Wszystko wskazuje na to, że Falenta chce przekonać Sąd Najwyższy do swojej wersji zdarzeń. Wciąż utrzymuje, że to nie on był zleceniodawcą nagrywania VIP-ów.