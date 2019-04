Rutkowski chwali się dużym sukcesem. Chodzi o sprawę Marka Falenty

Krzysztof Rutkowski poinformował, że zatrzymał biznesmena Adama M. Mężczyzna miał pomagać Markowi Falencie w ukrywaniu się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. - Ku chwale ojczyzny - komentuje całą akcję w rozmowie z WP Rutkowski.

- Chodzi o Adama M. poszukiwanego listem gończym w związku z przestępstwami dotyczącymi kradzieży samochodów i ich legalizowania. To biznesmen dużego kalibru - stwierdza w rozmowie z Wirtualną Polską Rutkowski.

- Poinformowaliśmy poznańską grupę łowców cieni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, że Adama M. o ich zaplanowanej akcji (funkcjonariusze również szykowali się do zatrzymania przestępcy - red.) mogła ostrzec policjantka z poznańskiego oddziału CBŚP. W jego telefonie znaleźliśmy nawet jej zdjęcia - zdradza Wirtualnej Polsce Rutkowski.

Rutkowski o wyścigu z policją: "To nie ja go nakręciłem"

Minister MSWiA był pytany o Krzysztofa Rutkowskiego już kilka dni temu. Bagatelizował zaangażowanie w sprawę słynnego szefa biura detektywistycznego i mówił: "To może rozwiążmy od razu policję, a ja się podam do dymisji, bo detektyw włącza się do sprawy".