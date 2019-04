Joachim Brudziński: spakuję się w 5 minut

- Jeśli premier podejmie taką decyzję to w 5 minut spakuję się do pudełka - stwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński pytany o swoją ewentualną dymisję.

- Jeżeli będzie decyzja o rekonstrukcji, to się jej podporządkuję, jak każdy odpowiedzialny minister. Jeśli jakiś minister w tyle głowy nie ma, że może zostać zdymisjonowany, to źle o nim świadczy - zapewniał Brudziński, który był gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

Minister tłumaczył, że od chwili, gdy dowiedział się, że będzie kandydatem PiS w wyborach do europarlamentu, mówił, że "poprosi o urlop w najbardziej gorącym okresie kampanii wyborczej". Przy okazji przypomniał wyjazdowe posiedzenia rządu Ewy Kopacz w okresie kampanii wyborczej do polskiego parlamentu w 2015 roku. - Nawet krzesełka za panią premier wożono, to nie był dobry pomysł - stwierdził Brudziński.

- To może rozwiążmy od razu policję, a ja się podam do dymisji, bo detektyw włącza się do sprawy - kpił Brudziński. - Ja nie prowadzę zakładu fryzjerskiego, nie odpowiadam za jego, jakby to młodzi powiedzieli, look. On sam świetnie dba o swój PR. Jest w tym świetny, tylko szkoda telewidzów czasu - dodał. Zapewnił też, że policja da sobie radę i sama znajdzie Marka Falentę.