Rafał Trzaskowski straszy publicystę pozwem. Ziemkiewicz: "Może pan przesłać"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że pozwie dziennikarza Rafała Ziemkiewicz za nazwanie go "złodziejem". Publicysta już informuje, że polityk może szykować dokumenty, bo w kierowanym przez niego urzędzie też jest wiele niedociągnięć. Panowie starli się także ws. Kornela Morawieckiego.

Dlaczego obydwaj panowie mieliby spotkać się w sądzie? Wszystko zaczęło się od delikatnego tematu jakim jest najwyraźniej w Polsce program 500+. Rafał Trzaskowski stwierdził w ostatnich dniach, że jego zdaniem PiS mogło źle obliczyć koszty świadczeń wypłacanych na pierwsze dziecko i mogą pojawić się problemy z dystrybucją pieniędzy do obywateli . Te słowa wywołały lawinę komentarzy. Na specjalnej konferencji głos w sprawie zabrał m.in. Jarosław Kaczyński. – Wszystkie pieniądze, które są potrzebne na to, by 500+ było w Warszawie wypłacane, zostały przekazane władzom miasta - zapewnił prezes PiS. "Oddaj złodzieju dzieciom ich 500+" - dodał z kolei na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

"No to będzie jazda" - skomentował zapowiedź prezydenta Warszawy Rafał Ziemkiewicz. Stwierdził, że Trzaskowski będzie starał się udowodnić, że to polityk osobiście przywłaszczył sobie pieniądze z programu społecznego. "Kontekst jest oczywisty, że nie o to chodziło. W istocie sprawą dla sądu jest pytanie, czy można nazwać złodziejem polityka odpowiadającego za ewidentne złodziejstwa kierowanej przez niego instytucji" - napisał. Stwierdził, że spotkanie w sądzie będzie ciekawe, ponieważ "Trzaskowski odpowiada także za nadużycia swojej poprzedniczki Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą wspierał i której działania afirmował".