Pogoda. Podtopienia i zablokowane drogi na południu. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda. Niespokojne popołudnie na Podkarpaciu. Po ulewach z porywistym wiatrem strażacy wzywani są do podtopień oraz powalonych drzew i konarów na drogach. IMGW wydał ostrzeżenia.

Pogoda. W czwartek pogodniej

Termometry pokażą od 22 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do nawet 26 st. C na Dolnym Śląsku. Nad morzem można się spodziewać maksymalnie 23-24 st. C.