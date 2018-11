Pogoda na środę 21 listopada: pogodnie i słonecznie. Na południu śnieg z deszczem

Synoptycy ostrzegają, że do godz. 8.00 rano mogą być trudne warunki na drogach, spowodowane przez opady śniegu z deszczem. W dzień będzie ciepło i słonecznie. Popada tylko na południu Polski.

Do godziny 8.00 rano w środę obowiązuje ostrzeżenie IMGW, wydane ze względu na opady śniegu z deszczem i śniegu, powodujące na drogach niebezpieczną gołoledź w pasie południowej Polski. Chodzi o rejon od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskę, Podkarpacie i południową Lubelszczyznę. Wszystkiemu winna jest strefa ciepłego frontu atmosferycznego przynosząca z sobą opady. W Małopolsce w nocy spadnie nawet od 3 do 7 centymetrów.

Cały dzień na przeważającym obszarze Polski będzie pogodny, w miarę słoneczny i bez opadów. Jedynie w pasie południowym (od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskę i Podkarpacie) będzie pochmurno i od czasu do czasu popada słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Do południa mogą nawet występować opady marznące, powodujące na drogach niebezpieczną gołoledź. Drogi będą bardzo śliskie.

Będzie chłodno. W ciągu dnia termometry wskażą od (+1) – (+2) st. C na wschodzie do (+3) – (+4) st. C na zachodzie Polski. Według portalu Ventusky.com może być nawet nieco zimniej - od 0 st. C do -2 st. C.