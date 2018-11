Armagedon na południu Polski. Dziesiątki wypadków, gigantyczne korki

Prognozy synoptyków sprawdziły się. Na południu Polski pada śnieg i marznąca mżawka. Stały się one już przyczyną wielu wypadków na drogach w Małopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie. W niektórych miejscowościach spadło nawet 10 centymetrów śniegu.

Trudna sytuacja panuje tez na drogach woj. opolskiego, szczególnie w powiecie nyskim, prudnickim i głubczyckim. Od godziny 16 doszło tam już do kilku wypadków drogowych, spowodowanych głównie niedostosowaniem prędkości jazdy do panujących warunków drogowych. Na drodze z Prudnika do Głuchołaz auto wpadło do rowu, na obwodnicy Białej samochód osobowy wpadł w poślizg i dachował. W Rzepczach na drodze wojewódzkiej z Krapkowic do Głubczyc przewrócił się TIR.