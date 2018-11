Alert IMGW. Ostrzeżenie nie tylko dla kierowców

Zimno, opady śnieg i deszczu, a do tego porywisty wiatr - taki będzie wtorkowy wieczór na południu Polski. IMGW wydał ostrzeżenia przed gołoledzią dla sześciu południowych województw.

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB, informuje o możliwości wystąpienia od godziny 17 we wtorek aż do środy rano marznących opadów deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Ostrzeżenie 1. stopnia nie dotyczy tylko kierowców, bo śliskie mogą być też chodniki.

Także w nocy w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Śląsk po Małopolskę spaść może do 5 cm śniegu, a miejscami będzie mroźnie - do -3 st. C.