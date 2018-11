Dominacja wyżu nie dopuści groźnych opadów. Utrzyma się pochmurna pogoda

Ostatnie noce zaznaczyły się w Polsce poważnym mrozem. W wielu miejscach w kraju za sprawą frontu atmosferycznego pojawił się śnieg. Wystąpiły też gęste i marznące mgły. Taka pogoda utrzyma się w kolejnych dniach.

Przed nami okres stabilniejszej, ale pochmurnej pogody . Polska znajduje się pomiędzy układem wyżowym znad Skandynawii, a niżem znad Morza Śródziemnego. Na uwagę zasługuje także niewielki układ wysokiego ciśnienia znad południowo-zachodniej Europy. To on, jak również Skandynawski wspomniany wyż nie pozwolą wejść od południa Europy intensywnych opadów deszczu oraz śniegu, które mogłyby na poważnie utrudnić nam życie.

Co prawda we wtorek front atmosferyczny z południa będzie próbował przedostać się do Polski, ale zostanie on prawdopodobnie unicestwiony przez klin wyżu skandynawskiego. W najbliższych dniach zachmurzenie duże z dość sporą ilością mgieł. We wtorek możemy liczyć na niewielkie przejaśnienia.