Australia ma swojego Trumpa. Zmienił nazwisko tuż przed wyborami

Trump przyznaje, że jest fanem stylu prezydenta USA i zainspirowała go jego udana kampania reelekcyjna. - Podziwiam fakt, że w krótkim czasie zdołał cofnąć niektóre absurdalne pomysły forsowane przez lewicę - powiedział.

Aussie Trump oskarża rząd Partii Pracy o forsowanie ustaw w Australii Zachodniej bez odpowiedniego nadzoru i debaty w izbie wyższej. - To, co zrobili, jest całkowicie nieakceptowalne. Potrzebny jest taki proces polityczny, aby zwrócić na to uwagę ludzi - stwierdził.