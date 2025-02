Ziobro powinien trafić do aresztu? Jest odpowiedź byłego szefa resortu

Pod koniec lutego Sejm ma podjąć decyzję ws. uchylenia immunitetu posła Zbigniewa Ziobry, w związku z wnioskiem o areszt. Czy Ziobro powinien trafić do aresztu? - Moim zdaniem, na razie nie - odparł pytany o to były minister sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski poinformował w środę, że zawiadomił prokuraturę w możliwości "zamachu stanu" przeprowadzonego przez władzę. Dodał, że prokurator Michał Ostrowski - zastępca prokuratora generalnego, który pełnił tę funkcję również w czasie, gdy wymiarem sprawiedliwości kierował Zbigniew Ziobro - miał wszcząć śledztwo w tej sprawie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Bosak o kontaktach z Rosją. Chwali Węgry

Sprawę skomentował żartobliwie w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, jeden z oskarżanych przez prezesa TK o dokonanie tego zamachu.

- Ja też to traktuję mało poważnie - oświadczył w RMF24 prof. Zbigniew Ćwiąkalski, dodając, że o "żadnym zamachu stanu nie można mówić". - Może to tak wyglądać wyłącznie ze strony PiS-u, dlatego że PiS zabezpieczył się na wszystkie możliwe sposoby, że jak odda władzę, to dalej będzie rządził wieloma instytucjami. A tu nagle okazało się, że tak nie jest - stwierdził były minister sprawiedliwości.

Prof. Ćwiąkalski zauważył też, że prezes TK skierował zawiadomienie do zastępcy prokuratora generalnego prok. Michała Ostrowskiego. - Nie jest to właściwy adres. Właściwym adresem powinna być bezpośrednio Prokuratura Krajowa - wyjaśnił były minister sprawiedliwości. Dodał, że rozegrało się to na zasadzie "dam koledze, niech kolega się tym zajmie". - Zapewne to śledztwo zostanie odebrane panu Ostrowskiemu - zauważył.

Ziobro do aresztu?

Prof. Ćwiąkalski był także m.in. pytany o to, czy Zbigniew Ziobro powinien trafić do aresztu. - Moim zdaniem na razie nie - odparł prof. Ćwiąkalski.

Przyznał, że Ziobro, nie stawiając się na obrady komisji ds. Pegasusa, chciał pokazać, że "on tu rządzi, a nie żadna komisja". Dodał też, że

- Akurat jestem praktykiem. Żaden sąd nie czeka na świadka czy stronę - tłumaczył. - I jeżeli nikt się nie stawi, no to zamykają posiedzenie, względnie podejmują decyzję - dodał.

Jeśli Sejm podejmie decyzję o uchyleniu immunitetu, to sąd będzie musiał zdecydować o areszcie dla Ziobry. Prof. Ćwiąkalski zwraca uwagę, że jeśli taka decyzja zapadnie, nie będzie to oznaczało, że były szef resortu sprawiedliwości spędzi w areszcie 30 dni.

- On zostanie zatrzymany tylko do czasu przesłuchania. W związku z tym komisja może w tym samym dniu lub w następnym od razu zarządzić przesłuchanie. Także na terenie aresztu śledczego - tłumaczył gość radia RMF24.

Ćwiąkalski przyznał jednak, że nie wyobrażam sobie, by Ziobro "powiedział cokolwiek merytorycznie'.

- On będzie powtarzał to, co mówił dziennikarzom - stwierdził. - Także nie oczekuję tego, że od Zbigniewa Ziobry usłyszy się w rzeczywistości, jak to było z Funduszem Sprawiedliwości, ale to już zupełnie inna sprawa. Natomiast.

- Uważa pan, że w polskim sądzie, mogłoby zapaść taka decyzja, żeby osadzić byłego ministra sprawiedliwości w areszcie, by tam czekał na przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą? - dopytywał prowadzący rozmowę.

- Tak, może się to zdarzyć - ocenił prof. Zbigniew Ćwiąkalski. Przypomniał, że sam Ziobro wielokrotnie podkreślał, że jest równy wobec prawa. - Takie wypadki się zdarzają i jeżeli świadek się uchyla, to sądy orzekają, niezbyt często, ale orzekają areszt - dodał.