Zimowa aura dotarła do Polski. Będzie padać deszcz i śnieg

Niedziela to dopiero przedsmak nadchodzącej zimy. Masy zimnego powietrza będą docierać nad Polskę, a razem z nimi opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W najbliższe dni czekają nas poranne przymrozki i temperatury bliskie 0 st. C.



Masy zimnego powietrza dotarły nad Polskę (PAP, Fot: Marcin Bielecki)

W niedzielę rano w Jeleniej Górze termometry wskazały -10 st. C., a w Radomiu spadł śnieg. W ciągu ostatniej doby Polska znalazła się w zasięgu wyżu znad Rosji. W niedzielę w ciągu dnia najniższa temperatura była na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Tam termometry wskazały tylko -2 st. C. Na południu kraju odnotowano od 0 do 1 st. C. Cieplej było na zachodzie i północy Polski, gdzie było od 3 do 5 st. C. W najbliższych dniach to się zmieni.

Od rana synoptycy ostrzegali przed opadami deszczu ze śniegiem, śniegu oraz śliskimi drogami. Warunki na drogach był tak złe, że w niedzielę w Warszawie na mosty i niektóre ulice wyjechały 42 posypywarki. Jak informował Zakład Oczyszczania Miasta, siedem warszawskich mostów, wiadukty, estakady i strome ulic zostały zabezpieczone, żeby nie było na nich ślisko

Pogoda na poniedziałek

W poniedziałek na wschodzie i południu Polski miejscami będą słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Termometry wskażą od 0 do 3 st. C. A to oznacza, że na drogach może być ślisko. Nieco cieplej będzie na zachodzie i północy Polski, bo od 3 do nawet 6 st. C nad samym Bałtykiem. Zamiast śniegu będzie padać deszcz.

Za to w nocy w niemal całej Polsce będzie poniżej 0 st. C. Najzimniej będzie w Zakopanem, bo -5 st. C, a w Jeleniej Górze -3 st. C. Wysoko w górach temperatura spadnie jeszcze bardziej. Na pozostałym obszarze Polski będzie od 0 do -2 st. C. Jedynie na wybrzeżu termometry w nocy pokażą 1 st. C.

W miarę słonecznie i bez opadów będzie dopiero we wtorek. Jedynie na południu Polski po południu będzie się chmurzyć i występować będą opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Na wschodzie kraju będzie od 1 do 3 st. C., a na zachodzie od 3 do 5 st. C.

