Niebezpieczna pogoda w Polsce. Są ostrzeżenia

Zrobiło się już naprawdę zimno. Mróz dał się we znaki szczególnie w Jeleniej Górze i Kozienicach. Synoptycy ostrzegają przed marznącym deszczem i gołoledzią.

Niedziela przyniosła nam drastyczną zmianę pogody . Mieliśmy już do czynienia z prawdziwym zimowym porankiem. -10°C odnotowano w Jeleniej Górze, -9°C w Kozienicach. To rekord zimna w ten weekend. Synoptycy ostrzegają cały czas przed opadami deszczu ze śniegiem, śniegu oraz śliskimi drogami.

Drastyczna zmiana pogody

Prognoza opadów deszczu i śniegu według Ventusky

W ciągu dnia termometry wskażą od 1 - 3 st. C na wschodzie i południu kraju do 4 - 7 st. C na zachodzie i północny kraju. Chłodniej będzie na przedgórzu, tam przez cały dzień utrzymywał się będzie mróz rzędu -3 - -1 st. C.