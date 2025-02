Zamieszki w Polsce? Miller chce deportować ukraińską aktywistkę

Aktywistka nawiązała też do głośnej propozycji Rafała Trzaskowskiego, który zaapelował do rządu o podjęcie prac nad zmianą prawa, aby świadczenia takie jak 800 plus były wypłacane Ukraińcom pod warunkiem, że mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce .

- Najważniejsi kandydaci na prezydenta w Polsce potrzebowali chłopca do bicia. Niestety, tym razem znów padło na Ukraińców. I to mnie niepokoi - skomentował Panczenko.

Miller oburzony słowami Ukrainki. "Jestem zdumiony"

Według niego, wypowiedź Natalii Panczenko "to jest czynne włączanie się w kampanię wyborczą obywatelki innego państwa z dość przejrzystą groźbą: jak nie będziecie nam, Ukraińcom pomagać w takim zakresie, jak do tej pory, to pamiętajcie, że macie mieszkania, szkoły, swoje zasoby i to wszystko możecie stracić".