Putin szykuje prowokacje? Zełenski: Polska będzie następna

- Przy ambicjach Putina widać, że on robi wszystko, żeby nie zatrzymać tej wojny. I to jest fakt. On pójdzie dalej. I pomyśli o innych krajach. Jestem tego pewien. Ostrzegam przed tym, absolutnie otwarcie i szczerze. Zobaczycie - sprowokuje inne kraje. Może następna będzie Polska albo kraje bałtyckie. I to nie jest jakaś inna retoryka. Zobaczycie, że wiosną, latem lub jesienią rozmieści siły na terytorium Białorusi - zaalarmował Zełenski.