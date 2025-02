Prezydent Argentyny Javier Milei podjął decyzję o wycofaniu kraju ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jak poinformował rzecznik prezydenta Manuel Adorni, decyzja ta wynika z "głębokich różnic w sferze zarządzania opieką zdrowotną" oraz "wpływów politycznych niektórych państw".

Rzecznik prezydenta, Manuel Adorni, podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że prezydent Milei polecił ministrowi spraw zagranicznych Gerardo Wertheinowi formalne wycofanie Argentyny z WHO. Adorni podkreślił, że Argentyńczycy nie pozwolą, aby międzynarodowa organizacja ingerowała w ich suwerenność, zwłaszcza w kwestiach zdrowotnych.

Decyzja Argentyny wpisuje się w szerszy kontekst międzynarodowy. W styczniu tego roku Stany Zjednoczone, pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa, również wystąpiły z WHO. Trump podpisał odpowiednie rozporządzenie wykonawcze tuż po swojej inauguracji.

Obecnie WHO koncentruje się na powstrzymywaniu epidemii gorączek krwotocznych wywołanych przez wirusa Marburg w Tanzanii oraz Ebola w Ugandzie. Organizacja przeciwdziała także epidemii mpox w Demokratycznej Republice Konga i monitoruje rozwój ptasiej grypy.

Agencja Reutera, powołując się na dokument omawiany przez Radę Wykonawczą WHO, podała, że organizacja planuje zmniejszenie dwuletniego budżetu o 400 mln dolarów. To może wpłynąć na jej zdolność do realizacji zadań związanych z globalnym zdrowiem.