"Od dziesięcioleci nie byliśmy tak zagrożeni". Norweskie służby biją na alarm

- Od dziesięcioleci nie byliśmy tak narażeni na skutki działalności obcych służb jak w 2025 roku. (Przeciwnicy kraju - PAP) wiedzą, gdzie są nasze wrażliwe punkty i jak do nich dotrzeć. Musimy być przygotowani na niespotykane dotychczas zdarzenia - powiedział dowódca Norweskiej Służby Wywiadowczej (NIS) wiceadmirał Nils Andreas Stensoenes.

Norweskie służby podkreślają, że Rosja korzysta z lokalnych grup przestępczych do przeprowadzania wrogich aktów w Skandynawii. Wymaga to ściślejszej współpracy z policją, która ma doświadczenie w rozpracowywaniu środowisk kryminalnych.

Kierująca policyjną służbą bezpieczeństwa PST Beate Gangaas wskazuje, że Rosja dąży także do obniżenia poparcia dla pomocy Ukrainie. - Naszym zadaniem jest zapobieganie wpływaniu przez obce państwa na stabilność konstytucyjną i bezpieczeństwo Norwegii. Wiemy jednak, że Chiny (i) Rosja korzystają z tzw. podmiotów proxy. To osoby prywatne, które pod pozorem obiektywnych wypowiedzi przekazują treści szkodliwe dla zachodnich demokracji, a wpisujące się w narrację Moskwy czy Pekinu. Mogą to być internetowi influencerzy, dziennikarze przedstawiający się jako niezależni, a nawet czołowi przedsiębiorcy i miliarderzy - powiedziała PAP szefowa PST.