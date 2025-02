Atak dronów na lotnisko w Rosji: kluczowy magazyn w pobliżu

W nocy ze środy na czwartek doszło do ataku dronów na lotnisko w Primorsko-Achtarsku, położonym w rosyjskim Kraju Krasnodarskim. Jak informuje Ukrainska Prawda, w pobliżu znajduje się magazyn z dronami kamikadze Shahed, które Rosjanie wykorzystują do ataków na Ukrainę.

To nie jedyny atak przeprowadzony przez ukraińskie siły. W nocy ze środy na czwartek celem ukraińskich dronów stała się także znajdująca się w Kraju Krasnodarskim rafineria. To kolejny od początku roku atak na rosyjskie obiekty paliwowe.

Kraj Krasnodarski, gdzie doszło do ataków, jest strategicznie ważnym obszarem dla Rosji. Znajdują się tam kluczowe instalacje wojskowe i przemysłowe, co czyni go celem dla ukraińskich operacji wojskowych.