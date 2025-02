ABW zbada pożar w Gdańsku? Były oficer o niepokojących okolicznościach

- Oczywiście, że nasi się tym już zajmują. Akt terroryzmu inspirowany przez obce państwo? To realny scenariusz. Agencja jest ustawowo zobowiązana do rozpoznawania tego typu zagrożeń i zapobiegania im. O jakie państwo może chodzić? Można się domyślić, to nie jest takie trudne. Mają zasadę: im gorzej u sąsiadów, tym lepiej dla nas - mówi były oficer ABW w rozmowie z portalem gdansk.pl.