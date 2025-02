Awaryjne lądowanie Lufthansy. Incydent dotyczył pilota

Podczas lotu z Miami do Frankfurtu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, które wymagało szybkiej reakcji załogi. Jak informuje "Aviation Herald", incydent miał miejsce 19 stycznia na pokładzie lotu LH463. Samolot Boeing 747-8 należący do Lufthansy wystartował z Miami o godz. 17:09 czasu lokalnego. Zwykle lot przez Atlantyk trwa od 8 do 9 godzin, jednak tym razem maszyna wylądowała po 5 godzinach i 40 minutach w Kanadzie.