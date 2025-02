Od marca wzrośnie ważne świadczenie. Komu przysługuje?

Od 1 marca 2024 r. wysokość renty wynosiła 1780,96 zł brutto dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 1335,72 zł brutto dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Od marca 2025 r. kwoty te zostaną zwiększone, co ma na celu lepsze wsparcie osób dotkniętych chorobą alkoholową.