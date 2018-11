Pogoda na dziś 19 listopada: śnieg z deszczem, będzie ślisko

W poniedziałek możemy spodziewać się opadów deszczu, śniegu z deszczem i śniegu. Szczególnie kierowcy powinni uważać, bo na drogach będzie ślisko. Chłodno - od 1 do maksymalnie 7 stopni C., a na Pogórzu Beskidzkim nawet - 3 stopnie C.

W Warszawie będzie padał deszcz ze śniegiem (Agencja Gazeta, Fot: Franciszek Mazur)

W poniedziałek pogodę w Polsce kształtować będzie płytka zatoka niskiego ciśnienia związana z niżem znad Węgier, której towarzyszyć będzie strefa frontu atmosferycznego. Z kierunków wschodnich napływać będą chłodne masy powietrza.

Przez cały dzień czeka nas zmienna aura – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil oraz od czasu do czasu występować będą słabe, przelotne opady. O ile na zachodzie i na północy Polski słabo popada deszcz, o tyle na południu, w centrum i na wschodzie słabo popada śnieg i śnieg z deszczem. W tych ostatnich rejonach kierowcy muszą szczególnie uważać - drogi będą bardzo śliskie.

Dopiero po południu na południu kraju (od Opolszczyzny i Śląska przez północ Małopolski i Podkarpacia po Świętokrzyskie i południową Lubelszczyznę) pogoda poprawi się – opady pozanikają i coraz częściej zza chmur wyglądać będzie słońce.

Wiatr będzie północno – wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany - 15 – 25 km/h, okresami porywisty do 30 – 45 km/h.

Będzie chłodno. W ciągu dnia termometry wskażą od 1 - 3 st. C na wschodzie, w centrum i na południu kraju do 4 – 7 st. C na zachodzie i północny Polski. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, tam przez cały dzień utrzymywał się będzie mróz rzędu od -3 do -1 st. C.

W Warszawie od czasu do czasu słabo popada przelotny śnieg i śnieg z deszczem. Dopiero pod wieczór opady zanikną. Będzie chłodno, a dodatkowo porywisty wiatr skutecznie będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną. Maksymalna temperatura to 3 st. C.

