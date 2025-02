MSWiA dementuje spekulacje ws. pożaru w Gdańsku

W środę po południu w Gdańsku doszło do pożaru hali na gdańskiej Przeróbce, gdzie spłonęły elektryczne rowery oraz akumulatory. Nad miastem unosiła się chmura toksycznego dymu. W czwartek pojawiły się informacje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może zbadać, czy pożar był wynikiem działania agentury obcego państwa.

Rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński w rozmowie z Polsat News odniósł się do tych doniesień. - Za wcześnie, by spekulować, czy pożar hali w Gdańsku to efekt działania obcych służb - powiedział. Podkreślił, że obecnie trwa dogaszanie pożaru.