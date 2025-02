Okładkę tej książki Nawrocki włożył do niszczarki. PiS z zawiadomieniem

Mowa o książce-komiksie "Gender queer. Autobiografia" autorstwa Mai Kobabe. Książka znalazła się w ofercie księgarni Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, co wywołało oburzenie polityków PiS. Sprawę opisała pod koniec stycznia TV Republika, wskazując, że książka była dostępna w dziale dla dzieci, co zostało zdementowane przez MSN.

- Jako Klub Parlamentarny PiS składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, że w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dochodziło do sprowadzania, posiadania i prezentowania treści pornograficznych dzieci i w sposób umożliwiający dzieciom zapoznanie się z tym - przekazał Warchoł, domagając się wszczęcia postępowania karnego.

Warchoł dodał, że "pornografia dziecięca oznacza wszystkie treści, takie jak książki, zdjęcia, komiksy, które ukazują dziecko w wyraźnie seksualnych działaniach i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w MSN". Jego zdaniem, "to skandaliczne, żeby tego rodzaju deprawacja miała miejsce".

"Księgarnia MSN-u zawiera setki książek o sztuce, historii sztuki, filozofii, kulturze współczesnej, w tym o dyskusjach tożsamościowych oraz kulturze popularnej, filozofii, socjologii etc. Ten tytuł był jednym z nich" - czytamy w oświadczeniu.

Podczas styczniowego spotkania z wyborcami w Oławie Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS, nawiązał w swoim wystąpieniu do tej szeroko komentowanej przez obóz PiS książki.

Prezentując kartkę z wydrukowaną okładką publikacji, mówił on o "nawoływaniu do zmiany płci, obscenicznych obrazkach, które można tam znaleźć, indoktrynacji i ideologii naruszającej wrażliwość, bezpieczeństwo i komfort dzieciństwa dzieci", chwilę potem wkładając kartkę do niszczarki i próbując ją zniszczyć.