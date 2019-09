Pogoda na niedzielę i poniedziałek. Uwaga! Polska jest w tzw. "siodle". Da nam popalić!

Polska znajduje się w tzw. siodle barycznym. Na zachodzie i na wschodzie Europy dominują wyże, a na północy i na południu ośrodki niżowe. Łączy je front atmosferyczny, który pogarsza nam pogodę. Efekt? Uwaga na intensywne opady deszczu i burze! Wydano ostrzeżenie.

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu obowiązuje od godz. 08.15 w niedzielę do poniedziałku.

W ciągu dnia w pasie od Warmii, Mazur i zachodniego Podlasia, przez Łódzkie, Mazowsze i Świętokrzyskie, po Śląsk i Małopolskę oraz w pasie wybrzeża opady deszczu będą intensywniejsze - spadnie od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy powierzchni. Tych najintensywniejszych, do 10-15 l/m2, należy oczekiwać na Warmii, na Mazowszu oraz na północy i w centrum Śląska.

Dodatkowo po południu uważajmy na wschodzie i południowym-wschodzie kraju (w pasie od Mazur i Podlasia po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie). Tutaj podczas popołudniowych burz powieje porywisty wiatr - do 50-70 km/h.

Tym razem pojawią się w Lubuskiem i na południu Wielkopolski oraz w pasie południowym - od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę i Śląsk po Małopolskę. Na tym obszarze do rana średnio spadnie od 5 do 15 l/m2, a na zachodzie Dolnego Śląska i Lubuskiego (wzdłuż granicy z Niemcami) nawet do 15-20 litrów.