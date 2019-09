Pogoda będzie niebezpieczna. IMGW wydał ostrzeżenia na kolejne dni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje, że w nocy z soboty na niedzielę na południu Polski przejdą niebezpieczne burze. Groźne zjawiska meteorologiczne i silne opady będą nam też towarzyszyć w kolejnych dniach.

Pogoda na najbliższe dni nie zapowiada się najlepiej. Już w sobotę (aż do godz. 9 w niedzielę) obowiązywać będą żółte alerty dla części województw śląskiego i małopolskiego. Spodziewane są tam burze i silne opady deszczu - miejscami do 35 litrów na metr kwadratowy. Prognozowane są także burze z porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę.