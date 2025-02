Prognoza IMGW na 10 dni. Tak będzie do 18 lutego

W poniedziałek 10 lutego w Polsce będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, jedynie przed południem na zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od -4 st. C na północnym wschodzie, do około 5 st. C na zachodzie.

W nocy z poniedziałku temperatura spadnie nawet do -11 st. C. na wschodzie Polski. Z kolei we wtorek na wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od -5 st. C na północnym wschodzie, do 5 st. C na południowym zachodzie.

Prognoza na 10 dni w Polsce

IMGW opublikowała również prognozę temperatur w Polsce na najbliższych 10 dni. To tzw. średnioterminowa prognoza numeryczna temperatury powietrza z przesunięciem czasowym.

Według prognozy, temperatury w najbliższych 10 dniach będą się przedstawiać bardzo podobnie. Jednak każdego dnia będzie nieco chłodniej. W ciągu dnia najcieplej, do 4-5 st. C na plusie będzie na zachodzie Polski. Najchłodniej będzie zaś na północnym wschodzie, tam termometry wskażą do -1 st. C 18 lutego.

W nocy najzimniej będzie na południu Polski, aż do -8 st. w dniach 11-12 lutego. Najcieplej w nocy będzie nad morzem, w granicach -1 st. C.