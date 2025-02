Najpierw mroźny podmuch ze wschodu. Prognoza na najbliższe dni i marzec

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na POGODA.WP.PL.

Potężny wyż atmosferyczny, z ciśnieniem sięgającym 1055 hPa, przesuwa się nad północną Europą i wkrótce znajdzie się nad Skandynawią. To zjawisko sprowadza do nas zimne, kontynentalne powietrze znad Rosji, które będzie wpływać na pogodę w centrum, na południu i zachodzie Europy. Wyż ten blokuje napływ ciepłych mas powietrza znad Oceanu Atlantyckiego, które docierają jedynie do zachodnich wybrzeży kontynentu.

Po weekendzie, mimo mroźnych nocy, w ciągu dnia temperatura będzie dodatnia, od 1 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie Polski. Jednak po 16 lutego nastąpi ochłodzenie, a mroźne dni staną się w tym czasie normą. Dodatnia temperatura, do 2 st. C, utrzyma się jedynie na zachodzie kraju. Taki stan potrwa około tygodnia, po czym prognozowane jest lekkie ocieplenie.

Prognoza pogody na marzec

Z eksperymentalnej prognozy IMGW na marzec wynika, że miesiąc ten będzie ciepły - ze wskazaniem, że spodziewać możemy się temperatur powyżej normy odpowiedniej dla tego miesiąca roku. Wrocław i Opole mogą okazać się najcieplejszymi miejscami z temperaturą do 5, 2 st. C, Szczecin i Zielona Góra z maksymalną temp. 5 st. C.

Najzimniej ma być na południu - Zakopane z maksymalną temp. 1,7 st. C. Jeśli chodzi o opady, IMGW prognozuje, że tych powyżej normy należy spodziewać się w północnej Polsce - Gdańsk, Suwałki. Do tego w Białymstoku i Olsztynie.

Oznacza to, że marzec zapowiada się jako cieplejszy i bardziej suchy miesiąc niż średnia dla niego z lat 1991-2020. Nie oznacza to jednak, że nie wystąpią chłodniejsze dni ani opady - IMGW podkreśla, że przewiduje jedynie odchylenie od normy.

IMGW do prognozy dołączyło wyjaśnienie, że w prognozie eksperymentalnej opiera się na zaawansowanych modelach numerycznych - zarówno zagranicznych, jak i krajowych. IMGW nie przewidujemy jednak dokładnej temperatury powietrza ani sumy opadu atmosferycznego dla konkretnego dnia, lecz określa prawdopodobieństwo, że dany miesiąc będzie cieplejszy, chłodniejszy, bardziej suchy lub bardziej wilgotny niż norma wieloletnia.