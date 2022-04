Pogoda dla Polski. Załamanie na dniach. W górach może sypnąć śniegiem

Pogoda. Temperatura spadnie

Kręcący się w rejonie Wysp Brytyjskich, Morza Północnego i południowej Skandynawii niż sprawi, że tuż po majówce zmieni się cyrkulacja i z kierunków północnych (początkowo znad północnego Atlantyku, a następnie znad Skandynawii) spływać do nas będzie nieco chłodniejsze, polarno-morskie powietrze. Zatem w całym kraju zdecydowanie ochłodzi się i temperatura spadnie w okolice 10 stopni, tylko na zachodzie od czasu do czasu dobijać będzie zaledwie do 15 kreski.