Prognoza dla Polski. Pogoda na cały tydzień

Zatem poniedziałek w całym kraju zapowiada się z zmienną aurą – więcej chmur, trochę słońca i pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju może również zagrzmieć. Pomimo obecności nad nami frontu, to deszczu będzie niewiele, bo średnio w kraju spadnie od 1 do 3 l wody/m2. Tylko na południowym wschodzie opady będą nieco intensywniejsze i tutaj przez cały dzień spadnie od 10 do 15 l wody/m2. Na dodatek niż znad Polski sprawi, że z północy nad przeważający obszar kraju spływać będzie chłodna masa powietrza, jedynie wschodnie obszary kraju pozostaną w ciepłym powietrzu. Stąd w poniedziałek prawie w całym kraju będzie chłodno, bo termometry wskażą zaledwie od 7 do 10 stopni. Ciepło będzie tylko we wschodniej Polsce, tutaj od 13 do 15 stopni, a wzdłuż wschodniej granicy temperatura dobije nawet do 17 kreski.