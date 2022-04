Pogoda dla Polski. Nadchodzi wyż Tim, przyniesie zimę

Temperatura. Cieplejszy zachód, chłodniejszy wschód

Temperatura w tym tygodniu nawet w najcieplejszych regionach będzie miała trudności z osiągnięciem 20 st. C. Do najcieplejszych miejsc zaliczymy tradycyjnie dzielnice zachodnie, gdzie we wtorek odnotujemy ok. 14-16 st. C. Gdzie indziej spodziewamy się nie więcej niż 10-12 st. C. W środę na przeważającym obszarze zmierzymy ok. 13-15 st. C, jedynie w pasie od Zatoki Gdańskiej po Suwalszczyznę, oraz na Wybrzeżu i w górach odnotujemy maksymalnie 10-11 st. C. Pozostałe dni tygodnia to temperatury z zakresu ok. 13-18 st. C, z tym, że im dalej na zachód, tym będzie cieplej.