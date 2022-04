Pogoda na majówkę. Wiosna kapituluje. Dwa niże i front atmosferyczny

W najbliższych dniach z zachodu zacznie naciskać na nas pogodny wyż brytyjski wypychając front i opady poza naszą wschodnią i południową granicę. Stąd już we zobaczymy pierwsze przejaśnienia. Jak prognozuje synoptyk z wrocławskiego Cumulusa, pogodnego nieba nie powinno nam brakować. Do tego zmieni się cyrkulacja powietrza i z północnego zachodu zacznie do nas docierać ciepłe powietrze atlantyckie. Temperatury oscylować będą w przedziale od 13-15 stopni na wschodzie do 17-20 na zachodzie.