Pogoda dla Polski. Sucha północ i mokre południe. Będzie kapryśnie

Temperatura przekroczy 20 st. C

Jeśli chodzi o temperaturę, to ta pozostanie na dość wysokim poziomie, przeważnie w zakresie ok. 15-20 st. C, ale oczywiście zdarzą się dni chłodniejsze, jak i cieplejsze. We wtorek najzimniej będzie na północy, gdzie prognozujemy co najwyżej 12-14 st. C, a w strefie Wybrzeża nie więcej niż 10 st. C. W głębi kraju termometry wskażą ok. 16-17 st. C, a w pasie od Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie możliwe jest nawet 18-19 st. C. W środę bardzo podobnie, a więc ok. 16-17 st. C, tylko na północnym wschodzie i na Wybrzeżu ok. 10-12 st. C, a na zachodzie i południu odnotujemy maksymalnie 18-19 st. C.