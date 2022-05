Pogoda. Do końca majówki ciepło, ale od czasu do czasu pokropi słaby deszczyk

Uważajmy, bo podczas burz opady będą nieco intensywniejsze i powieje porywisty wiatr. Natomiast do końca dnia ładna i słoneczna pogoda utrzyma się w pasie północnym - powyżej linii Zielona Góra - Poznań - Warszawa. Obecność nad nami siodła barycznego sprawi, że cyrkulacja powietrza nie ulegnie zmianie i nad zachodnią Polskę nadal z północnego-zachodu, a nad wschodnią z południowego wschodu napływać będą ciepłe masy powietrza. Stąd w ciągu dnia termometry wskażą od 14/16 stopni na północy do 17-19 w centrum i na południu kraju, a w okolicach Zielonej Góry temperatura dobije nawet do 20 kreski.