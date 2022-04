Maj to miesiąc wielkich skrajności. Jaki będzie w tym roku?

Według danych klimatycznych IMiGW, średnia temperatura maja wynosi na przeważającym obszarze ok. 13/15 st. C. Chłodniej jest tylko w obszarach podgórskich i nad morzem, gdzie wartość ta sięga ok. 10/11 st. C. Średnie temperatury maksymalne wahają się w granicach ok. 25/28 st. C, a minimalne to ok. 2/3 st. C, a na północy i w górach mogą spadać do ok. -1/-2 st. C. Zdarzają się jednak spore odstępstwa. Tak było np. 28 maja 1958 roku w Zielonej Górze i Lublinie, skąd pochodzi niepobity do dziś rekord ciepła dla tego miesiąca wynoszący +35,7 st. C. Dla odmiany 10 maja 1941 roku w Mławie zmierzono -8,5 st. C. co jest najniższą kiedykolwiek odnotowaną temperaturą dla maja.